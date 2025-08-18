La justicia colombiana le ha negado nuevamente a la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, una solicitud para cumplir su condena en detención domiciliaria.

Lea: Alerta publicó foto junto a Epa Colombia mostrando su apoyo a la ‘influencer’: “Mujer fuerte y valiente”

Noticias Caracol La creadora de contenido habló sobre lo sucedido en 2019, los actos vandálicos que la llevaron eventualmente a la cárcel.

Epa Colombia se encuentra recluida desde el pasado 30 de enero en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, cumpliendo una condena de 5 años y 3 meses de prisión.

La influencer fue ingresada al establecimiento carcelario luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme su condena a 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Lea: Empleados de Epa Colombia celebraron su cumpleaños con fuegos artificiales desde afuera de la cárcel El Buen Pastor

El hecho por el que fue sentenciada la creadora de contenido en redes sociales es la vandalización de estaciones de Transmilenio en Bogotá durante las marchas del estallido social de 2019.

Inpec Daneiny Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, fue capturada el lunes, 27 de enero de 2025, cuando salía de un local comercial de su propiedad.

La defensa de la ‘influencer’ ha interpuesto varios recursos para conseguir su salida de la cárcel, con el principal objetivo de que pueda ver crecer a su hija Daphne Samara, que tiene tan solo un año y cuatro meses de nacida.

Sin embargo, la semana pasada Daneidy Barrera Rojas volvió a recibir una respuesta negativa. Esta vez por parte del juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá, que negó la más reciente petición de sus abogados para que pueda regresar a su hogar y cumplir la pena allí.

Lea: Abogado de Epa Colombia alerta sobre estado físico y mental de la ‘influencer’

Según la revista ‘Semana’, el juzgado rechazó la solicitud porque la condenada no cumple con los requisitos que exige la ley.

Además, rechazó la aplicación de la ley de utilidad pública por no aportarse el sustento y no le redujo la pena que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Instagram @epa_colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció en julio pasado sobre el caso, solicitando al Ministerio de Justicia que explore mecanismos legales para revisar la situación carcelaria de Daneidy Barrera.

Los criminales de Odebrecht están libres mientras Epa Colombia está presa. pic.twitter.com/kh2r68xr1n — David Porras (@DavidPorrasP) July 16, 2025

No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, descartó que pueda intervenir directamente para sacarla de la cárcel en la que se encuentra recluida pese a que le parece desproporcionada la condena que recibió por los actos vandálicos que realizó en el marco del estallido social de 2019.

“Nunca vamos a pasar por encima de las decisiones de los jueces de Colombia”, aseguró Montealegre en el medio en mención.