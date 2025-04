Francisco Bernate, abogado defensor de la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, denunció en una reciente entrevista que la salud física y mental de la mujer se ha visto afectada desde su ingreso a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Captura de video de Instagram @fundacionaccioninterna

Epa Colombia se encuentra recluida desde el pasado 30 de enero cumpliendo una condena de 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

El hecho por el que fue sentenciada la creadora de contenido en redes sociales es la vandalización de estaciones de Transmilenio en Bogotá durante las marchas del estallido social de 2019.

Tomada de Instagram @epa_colombia

El abogado Bernate, en el programa ‘La red viral’, dijo que Epa Colombia se encuentra “muy mal, su estado de ánimo es terrible”.

“Ya no está en un lugar seguro, no está en un lugar donde se sienta bien. Es terrible”, agregó el jurista.

También habló sobre el deterioro que ha tenido la salud física de la ‘influencer’ y que preocupa a su familia.

“Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene toda una serie de dificultades que son muy complicadas”, sostuvo en ‘La red viral’.

Además, detalló que Epa Colombia ha bajado drásticamente de peso en los últimos tres meses. “Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”.

El pasado viernes 25 de abril la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela presentada por la defensa de Daneidy Barrera Rojas para quedar en libertad.

El alto tribunal concluyó que ’no se configuró una vulneración a los derechos fundamentales’ alegados por la defensa, tales como la libertad de expresión, el debido proceso y la legalidad penal.

Debido a este fallo, Epa Colombia deberá continuar en la cárcel El Buen Pastor.