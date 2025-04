En la mañana de este miércoles 30 de abril se registró la captura de uno de los presuntos responsables del transfeminicidio de Sara Millerey González, ocurrido el pasado 5 de abril en el municipio de Bello, Antioquia, y que causó indignación en el país por la crueldad con la que fue cometido.

Lea: Revelan reporte médico de Sara Millerey cuando llegó al hospital con múltiples fracturas

Redes Sociales Sara Millerey, mujer trans brutalmente asesinada en Bello, Antioquia.

El detenido fue identificado como Juan Camilo Muñoz Gaviria, quien es señalado además de ser miembro de la banda ‘El Mesa’, dedicada al tráfico de estupefacientes.

La Fiscalía General de la Nación indicó que la captura se dio gracias a una acción investigativa coordinada por este ente, personal del CTI y de la Policía Nacional.

También: “Agresores no permitían que fuera rescatada”, Alcaldía de Bello reveló detalles del crimen de Sara Millerey

“En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías y un fiscal local le imputará los delitos de homicidio agravado y tortura”, indicó la Fiscalía.

En una acción investigativa coordinada por la Fiscalía General de la Nación, personal del #CTI y de la @PoliciaColombia capturaron en Bello, #Antioquia, a uno de los presuntos responsables del crimen de la mujer trans, cuyo nombre identitario era Sara Millerey González, ocurrido… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 30, 2025

Sara Millerey González, de 32 años, fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.

“A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) Y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, (sino que) grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo”, lamentó Caribe Afirmativo, que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia.

Además: “¡Los están matando!”: portada de EL HERALDO rinde homenaje a los miembros de la fuerza pública asesinados en el país

X @juliancrnn Sara Millerey, mujer trans brutalmente asesinada en Bello, Antioquia.

Según indicó la Alcaldía de Bello hace unas semanas, entre cuatro y cinco personas habrían participado en el asesinato de la mujer transgénero, por lo que las autoridades continúan investigando el hecho para dar con el paradero de los demás responsables.