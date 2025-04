Los habitantes del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, aún se encuentra consternados por el macabro asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, quien fue brutalmente atacada, torturada y luego lanzada a la quebrada La García, el pasado domingo 6 de abril.

Tras el atroz crimen, que quedó registrado en video y circula en redes sociales, las autoridades entregaron detalles del caso presentado en el sector de Playa Rica, al norte del Valle de Aburrá.

“La recibimos con múltiples fracturas en brazos y piernas, aún aferrada a unas ramas para no ser arrastrada por la corriente”, dijo José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello, en diálogo con ‘Blu radio’.

Sara Millerey fue rescatada miembros del Cuerpo de bomberos del municipio y luego trasladada al hospital La María, donde murió debido a la gravedad de las heridas que le fueron propinadas por sus atacantes.

De acuerdo con el funcionario, algunos testigos del macabro ataque aseguraron que personas presuntamente vinculadas a grupos delincuenciales impidieron que los habitantes del sector ayudaran a Sara.

“Algunas versiones indican que los agresores no permitían que fuera rescatada. Eso es profundamente doloroso”, sostuvo.

Asimismo, Serrano desmintió las versiones que afirmaban que la víctima era una mujer en condición de calle, y resaltó que era una persona muy reconocida por la comunidad.

“Sara no era habitante de calle. Vivía con su señora madre. Sí pasaba mucho tiempo en la calle, pero tenía hogar y familia”, expresó.

“No tenía amenazas previas ni antecedentes de violencia. Era una persona respetada en el entorno del barrio”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bello indicó que la Fiscalía está trabajando para determinar si se trató de un crimen por su identidad de género.

“No tengo dudas de la gravedad, pero debemos dejar que la Fiscalía determine si se trató de un crimen motivado por odio hacia su identidad de género”, puntualizó.

Indignación por muerte de Sara Millerey

El presidente Gustavo Petro pidió a la Policía Nacional priorizar la investigación y dar con los responsables del crimen.

“Solicito a Policía Nacional la máxima dedicación para esclarecer este crimen brutal”, escribió el mandatario este martes en su cuenta de X. La publicación se dio tras la difusión de un video en el que se ve a Sara aferrada a una rama en medio de una quebrada, pidiendo ayuda en medio del llanto.

La organización Caribe Afirmativo -que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia- lamentó que las personas solo hayan grabado el momento y no la hayan auxiliado.

“A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) Y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, (sino que) grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo”, agregó Caribe Afirmativo.

El Ministerio del Interior pidió este miércoles acelerar la investigación para judicializar a los responsables del crimen de esta mujer “e implementar las acciones judiciales a las que haya lugar”.

“El Ministerio, a través de su instancia ‘Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI’, emitió́ una comunicación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que tomen acciones frente al caso e implementen medidas de prevención ante los altos índices de violencia contra la población LGTBIQ+ en Antioquia”, agregó esa cartera en un comunicado.

La Gobernación de Antioquia, por su parte, ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita detener a los responsables del crimen de González.

“El Departamento condena este homicidio y el dolor que ella sufrió”, agregó la Gobernación en X.

La Defensoría del Pueblo aseguró que “la identidad y expresiones de género, deben ser respetadas y reconocidas sin excepción”.

“Hacemos un llamado a la sociedad para que no se siga naturalizando el odio y el prejuicio, y a todas las entidades del Estado para que su acción proteja, garantice y dignifique las vidas de las personas transgénero”, añadió ese organismo.

Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en el país, cinco de ellas en Antioquia.

Sin embargo, en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 casos, seis de ellos en ese departamento, lo que preocupa a las autoridades.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo cifra además en 24 las personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va corrido de este año, de los cuales 13 crímenes han sido cometidos en Antioquia.

“Durante el año 2024, desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a 287 personas víctimas de violencia por prejuicio en razón de su identidad y/o expresión de género: 254 mujeres transgénero y 33 hombres transgénero”, expresó, por su parte, ese organismo.