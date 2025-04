El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó en las últimas horas en sus redes sociales que el Ejército y la Fuerza Aérea protagonizaron un operativo en zonal rural de Tarazá, Antioquia, que dejó un saldo de ocho muertos y dos capturados del Clan del Golfo.

“En la madrugada del 8 de abril, en zona rural de Tarazá, Antioquia, tropas del @COL_EJERCITO, en una operación conjunta con la @FuerzaAereaCol, afectaron contundentemente a la estructura ‘Roberto Vargas Gutiérrez’ del Clan del Golfo. Tras un ataque aéreo estratégico y un asalto aéreo, nuestros valientes militares sostuvieron intensos combates y continúan en el área de operaciones. Igualmente, personal de la @FiscaliaCol se encuentra adelantando los actos urgentes”, reportó el funcionario.

Como resultados parciales indicó que van “10 integrantes neutralizados: (8 muertos en la operación militar y 2 capturados); 10 armas largas incautadas, munición y proveedores”.

Ejército Nacional/Cortesía

A renglón seguido, recordó el jefe de la cartera de seguridad que “siempre está abierta la puerta para que los miembros de estos grupos tengan una vida próspera y sin violencia, para lo cual está el programa de atención humanitaria al desmovilizado. El valor no está en empuñar un arma ilegal, sino en cambiarlas por herramientas de una vida digna”.

No obstante, advirtió Sánchez, “frente a una amenaza letal, el Estado no dudará en emplear todas sus capacidades integrales y su fuerza legítima acorde al DIH y respetando siempre los Derechos Humanos para proteger la vida de los colombianos. No bajaremos la guardia. La seguridad, la vida y la paz es nuestra prioridad”.

Y le solicitó finalmente a todo el pueblo que denuncie para “combatir el crimen” y porque “una información oportuna salvará vidas, incluso la suya”, recordando las líneas contra el terrorismo: 323 273 4707, contra el crimen: 314 358 7212, y la línea 107 contra crimen y terrorismo.