NO NO Y NO. A Sara Millerey la torturaron, le fracturaron sus brazos y piernas para luego arrojarla al río y asesinarla. Pasó en Bello, pasó en Antioquia y no puede volver a pasar en ningún lugar del país.



Las personas trans merecen vivir y vivir dignamente.



NUNCA MÁS pic.twitter.com/fzBd3FKDYb