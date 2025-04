Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro aseguró, sin dar mayores de talles, que el proyecto de Colombia Solar (instalación de paneles solares a gran escala) es la “solución de fondo” a las altas tarifas de energía del país.

De acuerdo con el presidente, el proyecto debe empezar este año.

“Y generar a través de vigencias futuras el mecanismo para trar a través de un crédito los recursos para financiar en grande los subsidios a los estratos 1,2,3, pero no entregados a las empresas de energía sino a los usuarios. ¡Ojo con eso! Ya estamos en abril. Es un tema prioritario para evitar un apagón”, explicó al inicio de la jornada ministerial.

Petro manifestó luego que: “Apagar no es un derecho y es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia. Afinia es propiedad de EPM y el dueño de EPM es ‘Fico’, alcalde de Medellín, que ha hecho cortes de energía a barrios completos”.

Además, el mandatario aseguró que las empresas de energía han estado estafando a la nación.

“(...)Realmente es un absurdo, es una especie de feudalismo y es uno de los grandes hechos de corrupción en Colombia donde se trasladan billones de pesos al año de los bolsillos de cada colombiano o colombiana, pobre o rico, y de la economía productiva del país”, aseguró.

Por otro lado, el presidente le exigió a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que importe gas lo más pronto posible.

“Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy a MinMinas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol porque no importa gas. (...) “El simple hecho de que Ecopetrol no importe el gas como sí importa la gasolina está generando este negociado con los colombianos, y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas y compite, competencia dice el capitalismo”, solicitó.

Durante su intervención, Petro exigió la especulación de los precios por parte de los intermediarios de la venta de energía.

“Eso hay que corregirlo. Tiene que acabar mañana mismo. Tenemos que garantizar que las empresas eléctrificadoras públicas sean generadoras o comercializadoras obedezcan al programa de Gobierno. No se han metido a la nueva fórmula tarifaria. Gerente que no lo haga está rompiendo la constitución y la ley. Nuestras propiras generadoras públicas no lo están haciendo”, manifestó.

Por su parte, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía habló sobre la posibilidad de que los diferentes componentes de la estructura tarifaria (Generación, Transmisión, Pérdidas, Distribución, Comercialización y Restricción) puedan ser sujetos de intervención y regulación.

“Hay una propuesta para revisar el componente de comercialización que consiste en unificar las empresas públicas para que puedan tener mejor correlación de fuerza a la hora de negociar energía en la bolsa. Lo estamos analizando desde el punto de vista técnico”, explicó.