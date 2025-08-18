El Gobierno nacional priorizó en las últimas horas seis proyectos férreos en diferentes regiones del país, catalogados como de “importancia nacional”. Estas iniciativas requieren una inversión de más de $94 billones, y deberán estar estructuradas antes de agosto de 2026, o incluso quedarían adjudicadas antes de concluir el actual Gobierno.

Cabe recordar que el Corredor Férreo Central, proyecto clave impulsado por el presidente Gustavo Petro, busca la recuperación del modo férreo en Colombia. Cuenta con una extensión de 393 kilómetros, que conectará a Tocancipá, Cundinamarca, con la conexión férrea central a la altura de Barrancabermeja, distrito ubicado a orillas del río Magdalena, en Santander.

Este proyecto, que actualmente se encuentra en etapa de prefactibilidad, pretende conectar el interior del país con otras regiones de gran importancia comercial. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el sistema ferroviario colombiano, con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte.

En ese sentido, el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, indicó el pasado 17 de agosto que para avanzar en la consolidación del modo férreo se ha recibido la intención y el acompañamiento de embajadas, bancas y empresas de China, Korea, Qatar y México, entre otros países.

“Hemos recibido la intención de embajadas, bancas y empresas de China, Korea, Qatar y México, entre otros países, para acompañarnos en la etapa de estructuración de los proyectos para no sólo el fortalecimiento del modo ferroviario nacional sino también de las capacidades de la Agencia”, añadió.

De igual manera, Torres señaló que “el compromiso con el presidente Gustavo Petro es poner el acelerador a la estructuración de los proyectos para consolidar el modo ferroviario en el país, mejorar la competitividad y eficiencia logística, reducir los costos en el transporte de carga, contar con especificaciones técnicas y velocidades en vías férreas modernas, generar empleo y dinamizar las economías regionales”.

Cortesía APP férrea del corredor La Dorada -Chiriguaná.

Es importante destacar que en abril de este año se adjudicó la primera APP férrea en el corredor La Dorada-Chiriguaná, a través de un “exitoso proceso de estructuración”, como lo catalogó el Gobierno nacional. La puesta en marcha de este importante corredor ferroviario ha activado la economía en estas regiones, y además ha generado empleo.

¡Lo logramos, #VuelveElTren! 🥳Firmamos el contrato de concesión de la primera APP férrea de los colombianos: La Dorada - Chiriguaná🚂, la columna vertebral de la reactivación ferroviaria del país🇨🇴.

¿Cuáles son los seis proyectos férreos?

De acuerdo con el presidente de la ANI, los seis proyectos priorizados por el Gobierno nacional para mejorar la competitividad en el país son: Corredor Interoceánico; OP del Pacífico (Yumbo-Caimalito); Corredor del Pacífico (Buenaventura-Palmira); Villavicencio-Puerto Gaitán; Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central; y el Corredor Bogotá-Belencito, “los cuales requieren una inversión de más de 94 billones de pesos en Capex”.

Gobierno del Cambio pone el acelerador al modo férreo🚆: 6 proyectos fueron priorizados como de importancia nacional⬇️.

Según el comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura, estos son los corredores ferroviarios que el jefe de Estado priorizará en lo que resta de su administración: