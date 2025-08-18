El Gobierno nacional priorizó en las últimas horas seis proyectos férreos en diferentes regiones del país, catalogados como de “importancia nacional”. Estas iniciativas requieren una inversión de más de $94 billones, y deberán estar estructuradas antes de agosto de 2026, o incluso quedarían adjudicadas antes de concluir el actual Gobierno.
Cabe recordar que el Corredor Férreo Central, proyecto clave impulsado por el presidente Gustavo Petro, busca la recuperación del modo férreo en Colombia. Cuenta con una extensión de 393 kilómetros, que conectará a Tocancipá, Cundinamarca, con la conexión férrea central a la altura de Barrancabermeja, distrito ubicado a orillas del río Magdalena, en Santander.
Este proyecto, que actualmente se encuentra en etapa de prefactibilidad, pretende conectar el interior del país con otras regiones de gran importancia comercial. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el sistema ferroviario colombiano, con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte.
En ese sentido, el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, indicó el pasado 17 de agosto que para avanzar en la consolidación del modo férreo se ha recibido la intención y el acompañamiento de embajadas, bancas y empresas de China, Korea, Qatar y México, entre otros países.
“Hemos recibido la intención de embajadas, bancas y empresas de China, Korea, Qatar y México, entre otros países, para acompañarnos en la etapa de estructuración de los proyectos para no sólo el fortalecimiento del modo ferroviario nacional sino también de las capacidades de la Agencia”, añadió.
De igual manera, Torres señaló que “el compromiso con el presidente Gustavo Petro es poner el acelerador a la estructuración de los proyectos para consolidar el modo ferroviario en el país, mejorar la competitividad y eficiencia logística, reducir los costos en el transporte de carga, contar con especificaciones técnicas y velocidades en vías férreas modernas, generar empleo y dinamizar las economías regionales”.
Es importante destacar que en abril de este año se adjudicó la primera APP férrea en el corredor La Dorada-Chiriguaná, a través de un “exitoso proceso de estructuración”, como lo catalogó el Gobierno nacional. La puesta en marcha de este importante corredor ferroviario ha activado la economía en estas regiones, y además ha generado empleo.
¿Cuáles son los seis proyectos férreos?
De acuerdo con el presidente de la ANI, los seis proyectos priorizados por el Gobierno nacional para mejorar la competitividad en el país son: Corredor Interoceánico; OP del Pacífico (Yumbo-Caimalito); Corredor del Pacífico (Buenaventura-Palmira); Villavicencio-Puerto Gaitán; Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central; y el Corredor Bogotá-Belencito, “los cuales requieren una inversión de más de 94 billones de pesos en Capex”.
Según el comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura, estos son los corredores ferroviarios que el jefe de Estado priorizará en lo que resta de su administración:
- El Corredor Interoceánico: Es una línea férrea entre Jurado, en el Océano Pacífico, hasta Unguía, en el Puerto Titumate, en el Océano Atlántico, con una extensión de entre 210 y 222 kilómetros. Es un proyecto que se encuentra en etapa de prefactibilidad a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y prevé movilizar hasta 25 millones de toneladas de carga, en su etapa final. Se proyecta una inversión de más de 32 billones en Capex.
- Corredor Pacífico (Yumbo-Caimalito): Dentro de las metas a corto plazo, se tiene proyectado la recuperación y mejoramiento del corredor del Pacífico en el tramo comprendido entre Yumbo y Caimalito, un corredor con una extensión de 211 kilómetros, el cual se estructura bajo la modalidad de obra pública, que busca conectar la Red Férrea del Pacífico desde Buenaventura hasta Palmira. Actualmente se encuentra en trámite de aprobación de vigencias futuras excepcionales 2026-2029 por cerca de 1 billón de pesos.
- Corredor del Pacífico Buenaventura-Palmira: Se encuentra con Prefactibilidad finalizada y en gestiones de inicio de la etapa de factibilidad en sus 120 kilómetros. El corredor estima una inversión de 22 billones de pesos en Capex, de los cuales se proyecta apertura de proceso licitatorio antes de finalizado el gobierno.
- Villavicencio-Puerto Gaitán: Es un proyecto que contempla la construcción de 193 kilómetros de vía férrea nueva, cuya etapa de prefactibilidad a cargo de la UPIT culminó en julio de 2025. Se encuentra en el proceso la gestión de recursos para la etapa de factibilidad. Se proyecta una inversión de 12.2 billones de pesos para la construcción.
- Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central: Es un corredor con una extensión de 393 kilómetros de vía férrea con inversiones estimadas de construcción en 27 billones de pesos. Contempla la conexión entre Tocancipá y la conexión férrea central a alturas del municipio de Barrancabermeja. Se encuentra en culminación la etapa de prefactibilidad a cargo de la ANI, y en gestión para inicio de la etapa de factibilidad.
- Corredor Bogotá-Belencito: Con una longitud de 279 kilómetros, el cual se estructura bajo la modalidad de obra pública para garantizar la confiabilidad de los generadores de carga. Actualmente se encuentra en gestión de recursos.