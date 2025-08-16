El huracán Erin ha continuado fortaleciéndose durante las últimas 12 horas, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Este fenómeno meteorológico ahora está en la categoría 5 y registra vientos máximos sostenidos de 258 kilómetros por hora (160 mph).

Según la entidad, el ciclón está actualmente ubicado a varios cientos de millas al noroeste de las islas de Sotavento del norte. Cabe destacar que se trata del primer huracán del Atlántico en el año, y está previsto que se siga fortaleciendo por las altas temperaturas del mar en el Atlántico.

“Erin es un huracán muy poderoso. Afortunadamente, el núcleo Erin permanece bien al norte de las islas de Sotavento del norte. (...) Esperamos que Erin alcance su punto máximo de intensidad relativamente pronto”, expresó Michael Brennan, director del NHC, a través del canal de Youtube de la institución.

Con respecto a la próxima semana, indicó que esperan que continúe como un huracán mayor, “girando gradualmente hacia el norte a través de una ruptura en la dorsal subtropical al este de las Bahamas, y luego pasando en algún punto entre los Outer Banks de Carolina del Norte y Bermudas a medida que avanzamos del miércoles al jueves de la próxima semana”, informó el encargado.

Lluvias en el Atlántico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este fin de esta semana en el departamento del Atlántico se prevén lluvias con una alta probabilidad de que estén acompañadas de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el meteorólogo de turno de la entidad, Daniel Useche, estas precipitaciones son normales para esta época del año y se deben al paso de una onda tropical que ha estado amplificando las lluvias en el norte del país.

No obstante, informó que posiblemente, durante el fin de semana, de manera indirecta, se presenten algunas lluvias esporádicas por efectos del huracán Erin.

Por otro lado, la misma entidad también señaló que se esperan precipitaciones intensas en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Santander, Norte de Santander y Antioquia, así como en zonas del Pacífico, asociadas a otros sistemas atmosféricos.