El abogado Miguel Durango Rangel, oriundo de Sabanagrande, fue designado por la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Laura Roa, como nuevo Gerente Regional Zona Norte de la entidad.

Lea también: Creciente mal estado de puente de la 30 genera preocupación en Soledad

Durango, egresado de la Universidad del Atlántico y especialista en Derecho Constitucional, cuenta con dos maestrías en Derecho Público y Derecho Ambiental y Urbano-Territorial de la Universidad del Norte.

Su trayectoria profesional supera la década en el sector financiero, sumando experiencia en el sector público, donde fue concejal de su municipio y ha ocupado cargos en Cormagdalena, el SENA y la Cámara de Representantes. Hasta su designación, se desempeñaba como asesor de Presidencia del FNA.

Lea también: Agua en el sector de Villa Olímpica, ¿apta para el consumo humano?

Al referirse a este nuevo reto, Durango expresó:“Asumir la Gerencia Regional Norte del Fondo Nacional del Ahorro es una gran responsabilidad. Mi propósito es consolidar esta regional como una de las más sólidas y dinámicas del país, aportando al cumplimiento del sueño de miles de colombianos, en especial de los costeños: tener una vivienda propia”.