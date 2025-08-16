La Alcaldía de Barranquilla, a través de la primera dama Katia Nule y la Gerencia de Proyectos Especiales, anunció la apertura de inscripciones para que marcas locales y nacionales participen en la primera feria comercial de ‘Barranquilla es Moda’.

Luego de un exitoso 2024, el programa continúa consolidándose como una plataforma estratégica que conecta el sistema moda de la ciudad con escenarios nacionales e internacionales.

Este año, además de actividades como el Museo a cielo abierto, el congreso Ixel Moda y las pasarelas, se suma un espacio inédito: la feria comercial que se realizará los días 24, 25 y 26 de octubre en el Pabellón de Cristal, bajo la producción de Hexs Group.

Las marcas interesadas deberán registrar su información antes del 31 de agosto en el enlace habilitado por la organización. Podrán postularse empresas de vestuario, marroquinería y cuero, belleza, accesorios y moda para el hogar.

A partir de la próxima semana se revisarán las solicitudes, y los seleccionados —tras un proceso de curaduría— serán notificados por correo electrónico.

Con esta iniciativa, ‘Barranquilla es Moda’ impulsa el talento local, brinda visibilidad a las marcas y genera oportunidades de crecimiento económico, acompañándolas en su proceso de consolidación.