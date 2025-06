Durante la primera jornada del Congreso de Andesco, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena hasta este viernes, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a la crisis actual que atraviesa la empresa Air-e y la falta de recursos para su sostenibilidad.

“Si la Superservicios no tiene los suficientes recursos, habrá que buscar otra solución, pero no podemos perder de vista, entre otras cosas, que si uno se pone a mirar, los recursos del Estado no son de sí mismos, provienen del sector productivo, del empresariado, por medio de los impuestos, entonces hay que ver porque el Estado debería moverse más o menos bien en este tema si hace un buen recaudo”, dijo.

Agregó, además, que “en el caso de que el Estado no pueda manejar los servicios públicos, porque a veces los gobernantes no tienen ni idea, en ese momento entran los privados, ya que el estado no tiene capacidad gerencial como la constitución lo ordena”.

En ese sentido, hizo una alerta por la intervención de Air-e.

“Yo siempre he dicho que la intervención es una decisión extrema, no puede ser la regla general y tiene un objetivo, además de unas causales, y el objetivo es la recuperación cuanto antes de la capacidad de funcionamiento de la empresa o entidad intervenida. No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”, declaró.

Sumado a eso, comentó que “tratándose de una economía de mercado abierta, el sector que invierte, el sector privado, tiene un legítimo derecho a la ganancia, a una utilidad de su capital. No es confiscatorio lo que se tiene que hacer. Hay que permitir que quien invierte derive de eso una ganancia, porque eso es lo legítimo y eso es lo que le da estabilidad al sistema económico que nosotros tenemos en Colombia”.

Con respecto a esto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que “es necesario el seguimiento a la deuda causada en el primer trimestre del año 2025, que según tenemos conocimiento estaría en trámite para pago, aunque al parecer hoy sin presupuesto disponible para tal efecto”.