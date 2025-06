Luego de que el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla ordenara el Consejo Superior continuar con los estudios de la modificación propuesta al artículo 29 del Estatuto General, el ente realiza en los despachos de la Gobernación del Atlántico el segundo y último debate que definiría el cambio de la norma.

Como consecuencia, los estudiantes que están en contra de este proyecto realizan un plantón en las afueras del despacho con cánticos y pancartas, en el que exigen a los miembros del Consejo que bajen para buscar un espacio de diálogo.

Lea también: Sindicato de trabajadores de Uniatlántico respalda cambio de estatutos para elección de un nuevo rector

“Estamos en desacuerdo con las maniobras de la derecha fascista que lleva la universidad en cabeza del rector Danilo Hernández, quien no ha hecho más que oprimir al estudiantado. Estamos en contra de plantear nuevas dinámicas que no hacen sino regresarnos al pasado violento en el que nos habíamos desarrollado como alma mater”, expresó la alumna Mónica Rico.

Además, cuestionó del por qué se realiza ahora y no anteriormente: “Hace unos años ya tuvimos ese espacio, existieron mesas, existieron conclusiones y existieron de por sí ya mínimas reformas al estatuto. ¿Por qué no se hizo en ese momento y por qué ahora sí? ¿Y por qué no se respeta la decisión del estudiantado hace menos de tres años?”, señaló la joven.

Lea también: Aguas de Malambo anuncia jornadas de mantenimiento en sus plantas de tratamiento

Por su lado, el estudiante Marcos Mercado manifestó que esta propuesta de modificación es ilegal.

“Esto es totalmente ilegal. Hay unos procesos jurídicos y unas recusaciones que precisamente hoy impiden que los consejeros puedan hoy estar decidiendo esto por conflictos de intereses frente al rector actual.

Y agregó: “esto nos parece a nosotros súper irresponsable y grave porque hoy la universidad se ha vuelto una decadencia académica por lo cual hoy nos urge que se diga no a la reelección, no a la modificación del estatuto de la Universidad del Atlántico”.

Cabe reiterar que serán solo dos debates, el primero fue aprobado en mayoría; y en este segundo, se definirá la modificación oficial del estatuto general.