Este martes, el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad del Atlántico (Sintradeua) salió a defender la modificación de los estatutos para la designación de un nuevo rector de la alma mater.

Lo anterior tras el pronunciamiento reciente del Ministerio de Educación donde se muestra un rechazo ante este procedimiento por brindar un “beneficio particular” a cualquier actor involucrado.

Según Sintradeua, el Ministerio no se puede dejar instrumentalizar por posiciones que buscan deslegitimar los debates internos en las universidades públicas.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme al Ministerio de Educación Nacional para que no se deje instrumentalizar por posiciones que buscan deslegitimar los debates internos de las universidades públicas. Le solicitamos actuar en coherencia con su misión constitucional de velar por la autonomía universitaria, garantizando el respeto por los procesos democráticos y evitando caer en lecturas tendenciosas que podrían coartar la deliberación libre y autónoma de nuestras instituciones de educación superior”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, aclaró que: “la modificación de los estatutos no implica una reelección automática ni un acto de favoritismo. Se trata, por el contrario, de habilitar condiciones para que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda aspirar a liderar nuestra institución”.

Agregó, además, que “una vez reformado el estatuto —si así lo decide la comunidad universitaria a través de sus órganos legítimos—, el actual rector, como cualquier otro aspirante, deberá someterse a un proceso de debate y participación plural, en el que competirán diversas visiones sobre el futuro de la universidad”.

También, el sindicato se refirió a la posibilidad de reelección del rector actual de la institución: “pretenden vetar desde ya la posibilidad de que una persona aspire a continuar un proyecto institucional, sin que haya siquiera una convocatoria abierta ni una postulación oficial, no solo es prematuro, sino profundamente antidemocrático. Convertir un debate estatutario en una narrativa de persecución política o supuesta manipulación es desconocer el carácter autónomo de las universidades públicas, y politizar indebidamente un ejercicio técnico, jurídico y participativo”.

Otros señalamientos que hizo la organización fueron contra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por “entrometerse” en medio del debate público de la alma mater.

“resulta preocupante que una organización sindical de orden nacional, sin presencia ni representación real en los espacios institucionales de nuestra universidad, pretenda incidir en las decisiones autónomas que le corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria. La CUT, al igual que otras agremiaciones que no forman parte activa del entramado institucional de la Universidad del Atlántico, no puede erigirse como vocera de una comunidad a la que no pertenece ni representa”, indicó.

Puso de presente que: “en lugar de lanzar señalamientos infundados, instamos a la CUT a respetar los procesos internos de la Universidad del Atlántico, a no deslegitimar de antemano el trabajo de los órganos colegiados y a contribuir al fortalecimiento del diálogo pluralista que debe caracterizar toda reforma institucional.

Por otro lado, Sintradeua enfatizó en que “es inadmisible que se rechace anticipadamente cualquier ajuste normativo, bloqueando así la posibilidad de que la comunidad universitaria decida soberanamente sobre sus propios destinos.

Señaló como grave que “se intente infundir miedo y desinformación, insinuando escenarios de reelección automática o de captura institucional, cuando lo que se discute en este momento es, exclusivamente, la posibilidad de ajustar el marco normativo que regula los procesos de elección rectoral, en ejercicio pleno de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia”.