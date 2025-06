Luego de dos días consecutivos sin prestar el servicio en el municipio, el gremio de motocarristas en Soledad volvió a circular en el territorio tras las amenazas por extorsión que los conllevó a frenar sus labores diarias.

En sus puntos de parqueo, los cuales estuvieron desiertos en estos días, se encuentran desde altas horas de la mañana de este martes. En zonas como el centro comercial Plaza del Sol y el barrio American Bar, las personas toman sus servicios.

Sin embargo, el gremio expresa aún temor pese a que volvieron a sus funciones. Tal es el caso de Leandro Camargo, un joven de 20 años que desde temprano se levantó para buscar sus sustentos del día, pero aún con el miedo del panorama que enfrentan.

“Ya nosotros no sabemos ni qué hacer. Ya nos da mucho miedo este panorama. Yo no presté el servicio ayer ni antier”, aseguró Camargo, quien durante dos días dejó de recibir un sustento diario aproximado de 100.000 pesos.

Así también se encuentra otro conductor que se ubica en el barrio American Bar, quien decidió no dar su nombre.

“Esto es algo que nos afecta a nosotros porque la movilidad es nuestro trabajo. Hay mucho miedo. Y vine a trabajar hoy porque este es mi empleo y no tengo otras fuentes de ingreso”, manifestó.

Cabe reiterar que la policía se encuentra en los puntos de parqueo de los motocarros en el municipio. Con el fin de hacerlos sentir seguros y aplacar su incertidumbre.

La presencia de los uniformados está desde el pasado lunes 23 de junio. El coronel (r) Carlos Valencia, secretario de Gobierno del municipio, anunció que se desplegaron tareas tácticas para asegurar, mediante patrullajes y presencia institucional, personal uniformado y encubierto.

Orlando Amador Vuelven a circular los motocarros en Soledad con acompañamiento de la policía.

Entre las acciones que se vienen implementando en el municipio se encuentran las requisas en vía pública, revisión de antecedentes judiciales a los ciudadanos y solicitud preventiva de documentación a establecimientos comerciales, entre otras.

Los otros afectados

Los habitantes de Soledad prefieren tomar un motocarro que un taxi debido a que son más asequibles y sus precios se ajustan a su bolsillo. En estos días, expresaron padecer dificultades porque su medio de transporte ideal no estaba circulando.

“Esto está pesado. Me tocó llamar a los muchachos de los taxis de aquí para que me puedan buscar y me trajeran. Pero ahora que volvieron vuelvo a cogerlos porque son más económicos”, dijo el habitante Alexis Gutiérrez.

Asimismo, manifestó estar preocupado por ellos ya que se trata de su sustento diario: “Ese es el bienestar de ellos y si ellos no trabajan, van a pasar necesidades. Yo tengo amigos motocarros y se sienten mal por el mismo problema que no tenían cómo solucionar el día”.

La soledeña Yenis de Alba también tiene amigos conductores de motocarro, y reveló que muchos de ellos se acostaron sin comer.

“Tengo familiares que trabajan de eso y la mayoría se acostaron sin comer o sin desayunar porque obviamente no tenían qué comer. Todos viven desde el día a día”, relató la mujer.