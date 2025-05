La tienda La Mejor Esquina, ubicada en el barrio Villa Angelita de Soledad, fue la nueva tienda beneficiada con la instalación de paneles solares que hace parte del proyecto del Gobierno nacional Colombia Solar para Economías Populares.

La entrega oficial la realizó este jueves en el barrio Villa Angelita el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en compañía del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante.

Durante su intervención, el ministro Palma anunció la ampliación de este programa de economías populares para beneficiar a dos mil tiendas en todo el país en los estratos 1, 2 y 3.

“Agradezco anticipadamente a varias gobernaciones y alcaldías que ya han manifestado su interés, en distintas partes del país, de hacer parte del programa de economías populares: la gobernadora del Cesar, la gobernadora del Magdalena, del Meta, del Huila, e invito a mi compañero Eduardo Verano a que se sume a esta iniciativa. Vamos a crear 80 Comunidades Energéticas de aquí al 7 de agosto del año 2026”.

Elí Amorocho, dueño de la tienda La Mejor Esquina, con gran emoción celebró que su tienda fuera una de las beneficiadas en este programa; después de cerca de tres meses, el proyecto, 100% donado por el Gobierno, fue una realidad.

El gran alivio que siente ahora es porque sus finanzas han mejorado con la instalación de los paneles en su negocio. Dijo que pasó de pagar una factura de $1.400.000 a $700.000. “Me estoy ahorrando casi un 50% de la factura. Yo con ese beneficio que tengo voy a invertir más en mi negocio y darle más comodidad a los clientes para que me compren más”, aseguró el tendero.

En la tienda se instalaron ocho paneles solares que le permitirán cubrir entre el 50% y el 60% del consumo energético del establecimiento. Y generará cerca de 700 kilovatios-hora (kWh) mensuales para un ahorro mensual estimado de $700.000 y un ahorro anual cercano a los $8 millones.

De acuerdo con el jefe de la cartera del Gobierno nacional, se espera incorporar y dejar en operación 8 megavatios, lo que puede tener un impacto en, aproximadamente, entre 4.000 y 4.500 familias. “Además, la primera fase de Colombia Solar va a llegar a un millón de familias en el primer año: 400.000 de ellas, es decir, el 40%, será en la Costa Caribe. Vamos a ver cómo la factura de la energía eléctrica se reduce entre un 50 % y un 70 %”, agregó Palma.

El ministro también afirmó que este es el primer gobierno “que ha desatado” la incorporación de matriz de energía limpia. A la fecha, sostuvo, se han ingresado al sistema más de 2 gigas, pero lo que “nuestro presidente ha dicho no me sirven 2 gigas, necesito 6 o más, y por eso hemos creado lo que hemos denominado la estrategia 6 gigas plus, es decir, todo lo que podamos más allá de las 6 gigas”.

Para lograr esta meta, Palma dijo que se necesitan dos medidas adicionales que están relacionadas con transmisión, “por eso nuestro interés de que las líneas de transmisión que se desarrollan, sobre todo en La Guajira, las cuales estamos cuidando y acompañando, puedan entrar en operación e incorporar esa matriz de energía limpia y acelerar la transición energética y desatar las comunidades energéticas”, afirmó Palma en su intervención.

Por su parte, el director de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) en Atlántico, Orlando Jiménez, destacó que el Gobierno nacional haya puesto los ojos en los tenderos. “Esto es digno de resaltar, porque estas son las personas que generan progreso, que generan desarrollo, que le quitan cargas al Estado, que pagan impuestos, que dinamizan la economía, que están buscando una mejor calidad de vida, que están sacando adelante a sus familias y que, como lo hemos dicho en todos los escenarios, son gente de paz”.

La implementación de ‘Colombia Solar para Economías Populares’ es financiada en un 60% por Fenoge, mientras que el 40% restante es cubierto por los entes territoriales. En la región Caribe, el avance del proyecto incluye la intervención de 54 tiendas, generando un ahorro colectivo mensual de $37 millones y anual de aproximadamente $440 millones para los tenderos.