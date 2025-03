Con la realización de una sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República se inicia el proceso para definir una solución al diferendo limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia.

En este espacio, que se cumplió en la mañana de este jueves en la sede Caribe de la Universidad Sergio Arboleda, participaron representantes de ambos entes territoriales, de la Gobernación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como líderes de Villa Campestre y sectores aledaños.

Guido Echeverri, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, sostuvo que esta sesión ha permitido adentrarse en un diferendo limítrofe que cuenta con más de 25 años de historia, en los cuales se incluyen una serie de precedentes judiciales.

“Este es el único diferendo limítrofe entre un Distrito y un municipio. Este proceso debe ser de construcción colectiva, por eso vinimos a consultar a la comunidad de Barranquilla, de Puerto Colombia, para que expresen sus inquietudes y sus visiones sobre esta temática”, dijo.

Expuso que, posterior a este espacio, se deberá adelantar una revisión de los fundamentos técnicos que serán aportados por las distintas partes.

“Este debe ser un diálogo muy edificante para que, en efecto, se puedan adoptar determinaciones que en un futuro hagan justicia en torno a este diferendo limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia”, recalcó.

A su turno, el vicepresidente de la COT, Carlos Meisel, fue enfático en que se debe brindar certidumbre a la ciudadanía sobre este tema.

“La primera intención que tenemos es no atropellar a nadie, sino tratar de encontrar una solución recogiendo los argumentos de cada una de las entidades territoriales involucradas en este diferendo. Tanto Puerto Colombia como Barranquilla tienen la facultad de disputar la zona”, comentó.

Por su parte, el senador José David Name mencionó que “esta controversia no viene de hoy, viene desde hace más de 20 años. Mi padre luchó porque el Corredor fuese de Puerto Colombia y hay que definir límites en estos momentos para no perjudicar a nadie”.

Agregó, además, que “es importante que Barranquilla tenga buenas relaciones con los municipios del área metropolitana, que piense en su expansión, porque si les va bien a ellos, a los demás también”.

Mientras que la senadora Laura Fortich afirmó que esta no es una situación fácil porque existe un “cariño especial” por ambos territorios: “Entre mayor información tengamos, va a ser más fácil tomar una decisión”.

Instó a las partes para que se logre una conciliación para así lograr un beneficio mutuo para las comunidades, teniendo en cuenta la identidad y la historia.

Desde el Igac

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, explicó la hoja de ruta a trazar para llevar a cabo el proceso de deslinde, teniendo en cuenta que la solicitud ya fue hecha por el Distrito de Barranquilla y el municipio porteño.

“Hay que tener en cuenta que los límites los define el Congreso, mientras que el Igac acompaña técnicamente el proceso. Dicho eso, ya tenemos la solicitud de las dos entidades territoriales para iniciar el proceso de deslinde y desde la próxima semana esperamos reunirnos para la primera sesión”, enunció.

Detalló que “en esa primera reunión se define si se va a necesitar visitar campo del Corredor Universitario, y el nombramiento de un presidente de las sesiones por parte del Igac. Con el tiempo si se da un acuerdo pues se define el acta y se actualiza la cartografía del instituto”.

Sumado a esto, el funcionario de la entidad fue enfático en que no hay un piso jurídico claro para el proceso.

“Esto no empezó con la ordenanza 075, sino desde 1913, así que creemos que este es el marco sobre el que vamos a actuar porque es el referente más claro que tenemos y el más general”.

Finalmente, aclaró que “hay que definir un limite transitorio, con los gestores catastrales de Barraquilla y el municipio para futuros efectos jurídicos mientras se resuelve el conflicto”, agregó.

Gustavo Marulanda, director del Igac.

Posición de las partes

El alcalde del municipio de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, envió un fuerte mensaje en la sesión y recalcó que se mantendrán en la defensa del territorio.

“No existe disputa, sino una agresión por parte de un ente territorial de mayor dimensión política que pretende usurpar zonas geográficas”, aseguró.

En ese sentido, el mandatario de los porteños expuso que mientras para “Barranquilla es una cuestión de ingresos, para Puerto Colombia es desarrollo, progreso y bienestar social de nuestra gente”.

Puso de presente que la pérdida de dicho territorio podría suponer afectaciones fiscales para el municipio, al punto de volver a ser de categoría sexta.

“Perderíamos el 71 % de nuestros ingresos fiscales o estaríamos condenados a convertirnos en una alcaldía menor. He dado instrucciones a mi despacho y a nuestro apoderado judicial para que no escatimen esfuerzo alguno en el plano técnico, jurídico, administrativo y político con el fin de evitar que un solo centímetro de nuestra comprensión territorial sea cedido”, mencionó.

Por su parte, Carlos Arturo Castro, asesor jurídico del Distrito, referenció que el fallo del Consejo de Estado está en un proceso de aclaración ante las dudas que genera para las autoridades de Puerto Colombia y Barranquilla.

“Hoy estamos frente a una decisión que el consejo demoró 16 años en tomar, y que en efecto se generan dudas, a las que acudimos en un primer momento al Igac para solicitar un proceso de deslinde automáticamente”, mencionó.

En esa misma línea, Castro sostuvo que “el equipo jurídico de la administración distrital está preparado para revisar los lineamientos que sean necesarios para la actuación de este proceso”.

Equilibrio territorial

Rachid Nader, secretario Jurídico del Atlántico, sostuvo que el diferendo limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia es un asunto de relevancia para la administración departamental, debido a que se requiere certeza para ambos entes territoriales.

“La anulación de los actos administrativos, que son las ordenanzas, deriva en la vigencia de dos normas jurídicas como la ordenanza 030 de 1913 y el acto legislativo 01 de 1993, que llevó a Barranquilla a ser Distrito”, dijo.

En ese sentido, recalcó que en la actualidad se presenta un traslape cartográfico entre ambos territorios, teniendo en cuenta que “en ese momento, la delimitación territorial no se daba bajo las técnicas de referenciación que tenemos hoy en día, sino que eran a partir de referencias toponímicas”.

Explicó que las referencias toponímicas corresponden a la determinación de los límites por sectores: “Como había las referencias toponímicas, no existe una delimitación certera”.

En ese sentido, recalcó que “ese traslape cartográfico debe entrarse a solucionar bajo un principio básico del ordenamiento territorial colombiano, que es el principio del equilibrio territorial”.

Por eso recalcó que se debe adoptar una decisión concertada que “por un lado, no le quita a Barranquilla el acceso al mar, pero tampoco que se reduzca el territorio de Puerto Colombia, porque esa zona representa el 70 % de sus ingresos”.

Solicitan desestimiento

Durante su intervención en la sesión de la COT de la Cámara Alta, el abogado Juan Carlos Barrero Berardinelli, representante jurídico del municipio de Puerto Colombia en este caso, propuso que Barranquilla deje de lado sus intenciones de tener el Corredor Universitario.

“No existe tal conflicto de diferendo, Puerto Colombia tiene sus límites claros, de hecho, la ordenanza de la Asamblea lo que pide es actualizar el mapa, no delimitarlo, porque siempre han estado claro los límites”, sostuvo Barrero.

Seguidamente, el jurista mencionó que “el Distrito no tuvo cuidado en su solicitud, porque no hay rigor ninguno en sus antecedentes históricos y legales, ya que se basaron en una norma derogada; ni siquiera tuvieron cuidado con eso”.

