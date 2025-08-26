Salomón Villada Hoyos, o como se le conoce popularmente por su nombre artístico Feid, no solamente resalta en tarima al ser uno de los exponentes del género urbano a nivel mundial, sino también por ser el verde el color característico de su identidad visual como artista. Es así como el Pantone Color Institute, reconocida mundialmente como la principal fuente de información sobre tendencias cromáticas anunció el reconocimiento oficial de ‘Ferxxo Green’, un tono asociado a la imagen del cantante colombiano. Sería la primera vez que se le otorga ‘un color’ a un artista latino.

Lea también: Team Barranquilla arrasó en los Juegos Panamericanos Junior 2025 con siete medallas

“Hey mor, ¿cómo un color se convierte en un movimiento?“, a través de redes sociales Pantone describe el lanzamiento oficial como “más que un color”.

Nacido desde las montañas de Medellín el ‘Ferxxo Green’ es símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad, ya que su apariencia neón llamativa ha logrado no solo captar la mirada de su público, sino también se ha representado como una carga simbólica al ser señal reconocible dentro de la cultura pop contemporánea.

Lea también: Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva fortalecen valores y talentos en Soledad

El instituto encargado de las tendencias de color, desarrollar colores y seleccionar paletas de tonos para productos de consultoría, intervino el común diseño de su marco blanco con un figura característica del cantante un personaje con colmillos usando una gorra.

El ahora ‘Ferxxo Green’ ha sido el color insignia del cantante paisa desde sus inicios, y sigue estando presente en sus presentaciones en vivo, piezas promocionales y hasta en secciones de su cabello.

El anuncio coincidió con el estreno del más reciente sencillo de Feid, “Se Lo Juro Mor”, publicado el 19 de agosto de 2025. La canción debutó en la lista Top Songs Global de Spotify y figura en rankings de 16 países, además de aparecer en los listados de música latina en 67 territorios.

De esta manera, el ‘Ferxxo Green’ deja de ser únicamente un elemento gráfico para convertirse en un símbolo con validación internacional.

Con este reconocimiento, Feid se une a la lista de artistas que han hecho colaboración con Pantone para desarrollar su propio color, entre ellos se encuentran: Prince, Drew Barrymore, Conan O’ Brien ,Tom Brady y hasta los populares personajes animados, Los Minions.

Lea también: Alejandra Giraldo reveló que tuvo que ausentarse de Noticias Caracol por una enfermedad: “era horrible”