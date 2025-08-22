Al conocido reality de televisión donde las celebridades de la farándula criolla ponen a prueba sus habilidades culinarias, Masterchef Celebrity Colombia, se le ha sumado un ingrediente extra que ha obligado a las participantes Violeta Bergonzi, Caterin Escobar y Alejandra Ávila a colgar el delantal blanco y tomar descanso de las grabaciones.

En el capítulo de anoche, jueves 21 de agosto, los televidentes pudieron notar la ausencia en las estaciones de cocina de Caterin Escobar y Alejandra Ávila, sumada a la comentada falta de la presentadora Violeta Bergonzi en capítulos anteriores. Un supuesto virus sería el causante, y el cual ha afectado a miembros de la producción, obligándola a las famosas a tomar descanso de los sartenes como prevención en la propagación de la enfermedad viral.

Esta situación encendió los fogones de la cocina como alarma de los posibles riesgos en la competencia, obligando a ajustar el formato del episodio ante los problemas de salud inesperados.

Delantal negro sin excepciones

A pesar de por motivos de fuerza mayor no hacer parte en el reto, la producción fue clara en mantener la regla: todas deberán portar el delantal negro. Escobar, Ávila y Bergoniz deberán enfrentarse a la temida prueba de eliminación al momento de su retorno al set, y teniendo la presión de no haber competido en el reto anterior.

Cada detalle del programa es tenido en cuenta a este punto de la temporada. Muy a pesar de tratarse de la salud de los competidores, el episodio de ayer dejó al descubierto lo exigente que puede ser el ‘reality’ respecto a sus condiciones del juego. Virus y ausencias, el show debe continuar.

