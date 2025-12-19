La plataforma de videojuegos Roblox presentó una caída a nivel mundial que ha dejado a millones de usuarios sin acceso.

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 5:30 a. m., cuando jugadores de distintas regiones informaron fallas para iniciar sesión, ingresar a juegos y acceder al sitio web oficial.

Horas después, la propia página de Estado de Roblox fue actualizada, confirmando que el problema ya fue identificado, aunque varios servicios continúan con interrupciones parciales y el sistema aún no se encuentra completamente restablecido.

me da risa q me re calente con mi teléfono porque pensé que el problema era ese cuando ROBLOX ESTABA CAÍDO BAKDHSKDJSKSI — rocío ❀ (@hqvenzz) December 19, 2025

Al intentar ingresar al sitio oficial, muchos usuarios se encuentran con un mensaje que indica que el servicio regresará pronto y que el equipo técnico está trabajando para solucionar el inconveniente. En otros casos, el acceso es imposible debido a un error 504, que señala un tiempo de espera excesivo en la puerta de enlace.

Según la información disponible en el panel de estado de la plataforma, la falla principal estaría relacionada con el sitio web, lo que ha generado un efecto dominó sobre otros servicios esenciales de Roblox.

Y también Roblox se ha caído... — 👑✘ELCRAFTEROSITOTUPROSITO✘👑|🎄 (@elcrafterosito) December 19, 2025

La caída ha impactado tanto a jugadores como a creadores de contenido, así como a usuarios en general. Aunque algunas áreas del sistema ya figuran como operativas, las funciones clave para jugar y crear continúan con limitaciones.

¿Cuándo volverá a funcionar Roblox?

Por ahora, Roblox no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas de la caída ni el tiempo estimado de recuperación. La única fuente de actualización es su página de estado, donde se reflejan los avances técnicos en tiempo real.

Se espera que, a medida que los servicios parciales vuelvan a la normalidad, el acceso completo para usuarios, jugadores y creadores se restablezca progresivamente.