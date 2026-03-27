El balneario turístico de Coveñas, Sucre, es sede este viernes 27 de marzo del Encuentro Popular de Economías para la Vida que organiza Prosperidad Social.

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Se trata de un espacio para que las unidades productivas, asociaciones productivas y organizaciones comunitarias exhiban sus productos y a través de ello fortalezcan la economía popular, promuevan el intercambio de experiencias y en especial el Gobierno Nacional acerque su oferta institucional a través de Prosperidad Social a los territorios.

El Encuentro Popular de Economías para la Vida se desarrollará en el Parque Lineal Coquerita, de Coveñas, y cuenta con el apoyado de la alcaldía municipal que lidera Nestky Feria.

“El objetivo es propiciar la articulación entre unidades productivas, comunidades y entidades del Estado, mediante el intercambio de conocimientos y aprendizajes que contribuyan al fortalecimiento de las iniciativas productivas y al desarrollo económico en la región”, explicó la gerente regional de Prosperidad en Sucre, Ana Milena Álvarez Hernández.

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En el evento participan asociaciones comunitarias de los municipios de Coveñas, Tolú, San Onofre, Corozal, Chalán, San Antonio de Palmito y Toluviejo.

Los visitantes podrán encontrar, adquirir y degustar productos autóctonos como yuca, ñame, hortalizas criollas, berenjena, aguacate, entre otros, además de productos pesqueros y cárnicos, panadería artesanal, gastronomía local, artesanías elaboradas con fibras naturales como caña flecha y frutos de nuestra vegetación como el totumo, tejidos, confecciones y accesorios.

También, la promoción del turismo sostenible en la subregión Golfo de Morrosquillo.

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Los asistentes recibirán atención de entidades como Gobernación de Sucre, Unidad Solidaria, Colpensiones, Corporación Autónoma Regional de Sucre-Carsucre, Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, Colombia Compra Eficiente, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena, Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), Crezcamos y Supergiros.

Igualmente, estarán presentes empresarios turísticos por el Desarrollo del Turismo en Sucre y el Golfo de Morrosquillo- Asetur; Asocoveñas empresarial, hoteles El Poblado y Los Hermanos.