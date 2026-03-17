En el sector de la plaza de Mercado de la ciudad de Sincelejo unidades del Gaula de la Policía en Sucre capturaron a dos señalados extorsionistas.

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Se trata de Luis Carlos Guevara Mercado, alias Calvo, y Jorge Antonio Causil Quintana, alias Baltazar, quienes de acuerdo con el reporte de la autoridad fueron sorprendidos cuando recibían dinero producto de una extorsión.

“De acuerdo con las investigaciones, ‘Baltazar’ y ‘El Calvo’ tendrían una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años al servicio del GAO ‘Clan del Golfo’, desempeñando diferentes roles dentro de la organización criminal”, dijo el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.

Además relató que alias El Calvo registra dos capturas anteriores por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio, sin embargo, en esta oportunidad un juez de la República con funciones de control de garantías ordenó su libertad, pero sí envió a la cárcel a Jorge Antonio Causil Quintana, alias ‘Baltazar’.

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La información recolectada por las autoridades de Policía Judicial da cuenta que “el recaudo semanal producto de las extorsiones realizadas por estos sujetos oscilaría entre 80 y 100 millones de pesos, afectando a diferentes gremios en varios municipios donde desarrollaban esta actividad delictiva. Estas personas serían las encargadas de realizar exigencias económicas a contratistas de obras públicas en distintos municipios de la Sabana sucreña”.