La unión estratégica entre la Regional Sena Sucre y la Escuela de Infantería de Marina de Coveñas, llevará capacitación y certificación por competencias laborales al personal de la institución de la fuerza pública en diversas áreas del conocimiento.

En la primera reunión establecieron como compromiso que los directivos de la Escuela presentarán oficialmente las solicitudes de formación priorizadas, de acuerdo con las necesidades institucionales que puedan ser atendidas por la regional.

“El requerimiento más urgente que tenemos es el curso de trabajo en alturas y manipulación de alimentos. El primero, porque nuestras tropas realizan maniobras en alturas; y el segundo, porque contamos con uno de los comedores más grandes de las Fuerzas Militares, donde podemos servir más de 3.000 raciones diarias”, indicó el comandante de la Escuela de Infantería de Marina, Nelson Fernández Rojas.

Adicionalmente, la Infantería de Marina manifestó la necesidad de procesos formativos en gestión documental, guianza turística y potabilización de agua. Este último programa lo gestionarán en conjunto con otra regional del Sena para garantizar su desarrollo.

El comandante Fernández Rojas también destacó la importancia de fortalecer los métodos de enseñanza de sus instructores, mediante procesos de actualización pedagógica que permitan optimizar la calidad de la formación interna.

Por su parte, Álvaro Villareal Díaz, director (e) de la regional Sena, señaló que existe una alta viabilidad para atender la mayoría de los requerimientos, dado que varias de las formaciones solicitadas hacen parte de la oferta institucional del Sena y otras pueden ser gestionadas.

“Lo importante es estrechar lazos a través de la formación y trabajar en beneficio de ambas instituciones”, afirmó Villareal Díaz.

Finalmente el director regional subrayó que las certificaciones por competencias representan una valiosa oportunidad para el personal que cumple su tiempo de servicio, ya que al momento de su retiro podrá demostrar oficialmente sus habilidades y conocimientos en diferentes campos laborales.