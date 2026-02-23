Los quince integrantes del Consejo Departamental de Juventud de Sucre ya están posesionados.

El acto tuvo lugar en la sede de la Asamblea y fue liderado por el secretario General y gobernador encargado, Andrés Vivero León, con el acompañamiento de la gestora social del departamento Lucía Arrieta García.

La instalación del Consejo fue el resultado de mesas de diálogo abiertas con jóvenes de los distintos municipios, donde debatieron ideas, concertaron prioridades y eligieron representantes. El mensaje fue claro: la participación juvenil se ejerce, no se delega.

“Nos sentimos muy contentos de que cada municipio tenga su representación aquí en la Gobernación de Sucre. Ellos hoy empiezan a sesionar, a trabajar por todos esos jóvenes que creyeron en ellos y, por supuesto, desde la Gobernación les vamos a brindar todas las herramientas necesarias para que puedan ejercer su labor. Estamos completamente comprometidos con ellos en poder orientar todos sus procesos y en poder apoyarlos siempre”, afirmó Arrieta García.

El nuevo Consejo garantiza la representación de los 26 municipios del departamento, a través de las cinco subregiones, y cuenta con una mesa directiva conformada por Marcos Martínez (presidente), Ana Arcia (vicepresidenta) y María Luna (secretaria). A nivel nacional, Eliana Moreno será la consejera que representará a Sucre en los espacios juveniles del país.