Luego de la denuncia y rechazo que hicieron los gestores culturales de la ciudad de Sincelejo porque una candidata al Congreso de la República utilizó los predios del Teatro Municipal para pegar su publicidad política, la alcaldía realizó el desmonte de la misma.

Lea más: Invaden con publicidad política el templo de la cultura de Sincelejo

A su vez la administración municipal rechazó el uso indebido de los bienes públicos con fines de propaganda política, al tiempo que le recordó a la ciudadanía y a las campañas políticas que la normativa vigente en materia de propaganda electoral prohíbe expresamente la instalación de publicidad en bienes de uso público, monumentos, edificaciones culturales y espacios institucionales, por lo que este tipo de prácticas constituyen una falta a las normas electorales y al respeto por la ciudad.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

Ver más: Dotan a la Policía de Sucre de 30 radios y sistema transmisor

En ese sentido, la administración municipal hace un llamado a la conciencia ciudadana, al respeto por el espacio público y al cumplimiento de la legislación en materia electoral, reiterando que la promoción y divulgación de propaganda política debe hacerse bajo los lineamientos del ente rector, de manera responsable y sin afectar el patrimonio colectivo.

El gobierno municipal anunció que continuará ejerciendo vigilancia y control, y adelantará las acciones necesarias para proteger los bienes públicos, garantizar el orden y fomentar una cultura de respeto por los espacios que le pertenecen a todos los sincelejanos.

Lea también: La primera dama de Sincelejo rindió homenaje a las reinas centrales e infantiles del 20 de Enero