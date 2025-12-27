La gobernación de Sucre, a través de su Secretaría del Interior, llegó con un mensaje de agradecimiento, reconocimiento y gratitud al Puesto Avanzado de la Infantería de Marina en el municipio de San Onofre, subregión del Golfo de Morrosquillo.

Lea: Veeduría solicita evaluación técnica y rehabilitación de la vía Sincelejo-Chochó

La jornada, liderada por la secretaria del Interior de Sucre, Mileicy Barrios Chávez, se convirtió en un espacio fraterno con los infantes de marina que se encargan de garantizar la seguridad en esta zona del país, lejos de sus hogares y en una fecha en la que predomina la unión familiar.

En nombre de la gobernadora Lucy García Montes, Barrios Chávez agradeció la labor que realizan diariamente y los invitó a continuar trabajando de manera decidida para seguir afectando las rentas criminales de quienes delinquen en el territorio.

Lea: La Base de Entrenamiento e Instrucción de Infantería de Marina tiene nuevo comandante

“En esta Navidad muchos de nuestros soldados se encuentran lejos de sus hogares, por eso quisimos traerles un detalle de parte de la Gobernación de Sucre y de todos los sucreños, como muestra de agradecimiento por su compromiso con la seguridad”, destacó la secretaria del Interior durante la visita.

En un gesto de hermandad y cercanía, los uniformados también ofrecieron una comida a los funcionarios de la gobernación, fortaleciendo los lazos entre la institucionalidad y la fuerza pública.