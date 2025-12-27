Los más recientes accidentes de tránsito ocurridos en la vía Sincelejo-Chochó-Sincelejo y que han dejado personas con lesiones de por vida llevaron al Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia a solicitar una evaluación técnica integral, rehabilitación estructural, intervención de ciclovía y adopción de medidas de seguridad en ese tramo.

El pedido se produjo este viernes 26 de diciembre a la territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías (Invías), a la gobernadora Lucy García Montes y al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales.

Los líderes de esta veeduría --Viviana Patricia Romero Pérez y Francisco Mercado Bohórquez-- que defiende el interés general, asegura la correcta administración de los recursos públicos y fortalece la democracia participativa, entre otros, indican que la evaluación técnica integral del corredor vial Sincelejo–Chochó y su ciclovía debe incluir un análisis estructural del pavimento, caracterización del tránsito pesado, evaluación funcional, diagnóstico de seguridad vial y revisión de la siniestralidad registrada.

Y con base en esos resultados las autoridades antes mencionadas deben definir e implementar una solución técnica estructural, consistente en rehabilitación mayor o reconstrucción total del pavimento, acorde con las cargas reales de operación y la vida útil esperada.

Advierten que “la ciclovía necesita una intervención bajo criterios técnicos de seguridad, accesibilidad, continuidad y confort, garantizando condiciones adecuadas para los usuarios vulnerables”, además de la inmediata señalización vial preventiva y correctiva que necesita ese transitado tramo.

El pronunciamiento de la veeduría se produce 12 horas después de que se registrara un accidente en esa vía que dejó gravemente herido a un ciudadano.

La vía en mención fue asfaltada hace 14 años y desde entonces no ha tenido “un programa sistemático de mantenimiento preventivo, periódico o rehabilitación estructural, conforme a los lineamientos técnicos vigentes. Se evidencian deterioros que afectan la regularidad superficial, la adherencia y la seguridad de la vía. El deterioro progresivo de la calzada y de la ciclovía ha impactado de forma directa los niveles de servicio, la movilidad segura y la sostenibilidad del transporte, incrementando el riesgo de siniestros viales”.

A su vez denuncian que “el corredor soporta actualmente tránsito mixto de alta intensidad, con una participación significativa de vehículos de carga pesada, tales como camiones rígidos, camiones doble troque y tractocamiones, lo que ha incrementado sustancialmente los ejes equivalentes acumulados (ESAL) respecto a los valores de diseño inicial”.