El coronel de Infantería de Marina, Nelson Ricardo Fernández Rojas, asumió la comandancia de la Base de Entrenamiento e Instrucción de la Infantería de Marina (Breim) con sede en Coveñas, Sucre.

Reemplaza en el cargo al también coronel Jorge Oliverio Rico Tovar que estuvo durante un año en esta unidad del Golfo de Morrosquillo.

La ceremonia de transmisión de mando en el campo de paradas de la Base fue presidida por el mayor general de Infantería de Marina, Adolfo Enrique Hernández Ruíz, comandante de la Infantería de Marina de la Armada de Colombia, y contó también con la presencia de los comandantes de las Unidades Tácticas y de la Guarnición del Golfo de Morrosquillo, así como autoridades civiles y eclesiásticas de la región.

Armada Nacional

¿Quién es el nuevo comandante?

El nuevo comandante de la Breim, coronel de Infantería de Marina, Nelson Ricardo Fernández Rojas, es oriundo de Bogotá, D. C., lleva más de 32 años de servicio en la institución. Es profesional en administración y ciencias navales, magíster en gestión del riesgo en conflicto y magíster en seguridad y defensa, con especializaciones en gerencia de negocios internacionales y en política y estrategia marítima.

Igualmente realizó el curso de Estado Mayor en la Marine Corps University de los Estados Unidos y es exalumno de la National Defense University.

Durante su trayectoria militar se ha desempeñado, entre otros cargos, como Agregado Naval ante la Embajada de Colombia en la República de Chile, Jefe de Acción Integral y Desarrollo, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 5, Jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, Comandante de las Fuerzas Especiales Navales, Comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 52, Comandante del Gaula Militar de Buenaventura y Comandante del Destacamento Armada de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, entre Además fue seleccionado por sus cualidades profesionales y personales para realizar el Curso de Altos Estudios Militares –CAEM-, uno de los más altos programas de formación estratégica de las Fuerzas Militares, y en los próximos días ascenderá al grado de brigadier general de Infantería de Marina.

Por su parte, el coronel de Infantería de Marina Jorge Oliverio Rico Tovar se desempeñará en la Dirección de Asuntos Interinstitucionales ante el Congreso de la República de Colombia, desde donde continuará contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Armada de Colombia y al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.