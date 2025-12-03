El sucreño Héctor Olimpo Espinosa Oliver será el candidato del Partido Liberal en la consulta interpartidista. Así se desprende del co-aval presidencial que el liberalismo le otorgó a este candidato que tiene su candidatura por el movimiento Colombia Escucha - la Fuerza de las Regiones.

Con el aval del Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa llega a la contienda presidencial no solo con el respaldo institucional de una de las colectividades históricas y más representativas del país, sino también con la legitimidad que otorgan más de un millón y medio de firmas ciudadanas, un recorrido nacional de escucha activa y un compromiso probado con la gestión pública responsable.

“Hoy les hablo especialmente a los jóvenes y a la militancia de base de este partido: los necesitamos. Este camino no lo recorremos solos; lo recorremos juntos, en las calles, en las ideas, en la participación. Es hora de recuperar el espíritu liberal, de creer en la democracia y de volver a levantar con orgullo nuestras banderas rojas por todo el país”, indica Héctor Olimpo Espinosa.

Cortesía

Agrega que “hoy, el liberalismo no solo anuncia un candidato: sin que reafirma su papel protagónico en la vida democrática de Colombia y reivindica el liderazgo que se forja en la calle, en el territorio y en los valores fundamentales del partido”.