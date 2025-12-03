En desarrollo de una operación de interdicción marítima efectuada por unidades de la Armada Nacional en aguas del Mar Caribe, concretamente en el municipio de Coveñas, en el Golfo de Morrosquillo, de Sucre, fueron incautadas en las últimas horas 4,5 toneladas de cocaína.

El cargamento del estupefaciente que tenía como destino Honduras, era transportado en una lancha rápida tipo Gofast, equipada con cuatro motores fuera de borda, y estaba camuflado en 180 costales.

La operación, de acuerdo con el reporte del comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas, se produjo entre la tarde del martes 2 de diciembre y la madrugada de este miércoles 3, a 80 millas náuticas al noroeste del Golfo de Morrosquillo, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones narcotraficantes hacia Centroamérica.

El oficial de la Armada Nacional precisó en que este se trataría de uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en lo que va corrido del año.

Los cinco tripulantes de la lancha intentaron evadir el cerco, pero las maniobras de la Armada permitieron asegurar la embarcación y su cargamento, el cual está aún en el muelle de Coveñas, donde las autoridades de Policía Judicial (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía adelantan los procedimientos judiciales correspondientes.