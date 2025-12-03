Desde la cuenta de la red social X, ONU Derechos Humanos Colombia rechazó el homicidio de la docente Elizabeth Mojica en área rural de Riohacha, La Guajira.

“Condenamos el homicidio de la docente del pueblo indígena wiwa, perpetrado en su comunidad, por parte, presuntamente, de integrantes de un grupo armado no estatal”.

El ente internacional indicó que el Estado debe tomar todas las medidas pertinentes para proteger a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. También pidió que “se investigue, juzgue y se sancione a los responsables”.

De igual manera hicieron un llamado a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil, sus derechos humanos.

Por otro lado, como ya este medio había informado, el homicidio se registró la noche del domingo 30 de noviembre en la vereda La Laguna, área rural de Riohacha.

Rinden homenaje

Con un minuto de silencio en una reunión en Valledupar, le rindieron homenaje a la profesora Mojica.

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, expresó su solidaridad con las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y llamó a su protección. “No se pueden dejar solas en medio de homicidios, violencia de género y amenazas”.