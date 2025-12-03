Patrulleros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional realizaron un operativo de vigilancia y control en el que sorprendieron a dos hombres que transportaban gran cantidad de marihuana.

Los privados de la libertad fueron identificados como Breiner José Rodríguez González, de 25 años, quien conducía una motocicleta Bajaj bóxer CT100, de placa MRZ99E, y Luis José Velásquez González, de 21 años, quien se movilizaba en una motocicleta AKT NKD125, de placa ETO68G.

Durante la intervención en el barrio La Pista, en el municipio de Maicao, los uniformados hallaron 11 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso aproximado de 5.500 gramos, que eran transportados de manera oculta por esas dos personas.

Los policías procedieron de inmediato a la materialización de la captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, informándoles sus derechos conforme a la ley. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del fiscal URI en turno para su proceso de judicialización.

Respecto a la captura, el comandante del Departamento de Policía Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, indicó que, “este resultado evidencia el trabajo de nuestros uniformados por proteger a la ciudadanía y debilitar las cadenas criminales que afectan a nuestros jóvenes y comunidades”.