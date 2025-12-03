La directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller Restrepo, destacó el trabajo que los firmantes de paz vienen realizando en el país de cara a su proceso de reincorporación a la vida civil y en sociedad.

Según la funcionaria, más del 90% de los firmantes de paz, que son cerca de 12 mil, siguen juiciosos en sus proyectos y en sus arraigos.

El anuncio lo hizo Miller Restrepo desde la zona rural de Ovejas, municipio de los Montes de María de Sucre, en el marco de la entrega simbólica de 18 cheques a igual número de proyectos productivos ubicados en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Meta, Nariño y Sucre, y que contribuyen a la sostenibilidad de 528 personas vinculadas, de las cuales 488 son firmantes de paz.

“De los logros más importantes que tiene hoy la reincorporación es que hay casi 12 mil firmantes de paz que siguen comprometidos con la reincorporación, con la construcción de paz, de democracia. Un poco más del 90% de los firmantes, de las personas que dejaron las armas, hoy siguen en los procesos de reincorporación y yo creo que este es un indicador que realmente evidencia el compromiso y la capacidad”, anotó Miller.

No desconoció la funcionaria que hay algunas personas que se regresaron a las armas, pero es un número muy mínimo, “además yo no podría decir que todos los que no están aquí en los procesos con la ARN se devolvieron a las armas, pero lo que sí sabemos es que más del 90% sí está acá comprometido, les hacemos seguimientos, están trabajando en sus procesos productivos, con su educación, con sus familias, es decir, son personas que realmente están comprometidas con la paz y la democracia en el país”, puntualizó Alejandra Miller Restrepo.