Más de 12 familias firmantes de paz que permanecían desde hace 10 años en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETRC) ‘El Negro Eliécer Gaitán’ en la vereda Caño Indio, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, abandonaron el lugar para dirigirse a la ciudad de Cúcuta.

Leer más: Frente frío podría debilitarse y volverse estacionario desde este viernes

El traslado estuvo a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y se originó con el objetivo de salvaguardar la vida de estos firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, aproximadamente 28 personas.

“Durante este proceso, la ARN lideró una articulación institucional que hizo posible un traslado seguro, humano y con enfoque de derechos. El Ministerio de Defensa, la Misión de Verificación de la ONU, el Ejército Nacional y la Policía Nacional acompañaron cada tramo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación velaron por el cumplimiento de las garantías, mientras que la Diócesis de Tibú y la E.S.E. Hospital Norte del municipio de Tibú se unieron al recorrido", señaló la agencia a través de un comunicado.

La ARN indicó que, tras firmar el Acuerdo de Paz, los firmantes continúan su tránsito hacia la vida civil en medio de contextos complejos y persistentes desafíos de seguridad, sin embargo, le apostarán a la dignidad y la construcción de paz en todos los territorios.

Ver también: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

Pudo establecerse que los firmantes de paz y sus familias llegarán a una zona rural en la ciudad de Cúcuta, de más de 802 hectáreas, conformadas por dos predios entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la estrategia Fincas para la Paz, en articulación con la ARN.

“Para la llegada al nuevo predio, se adecuaron viviendas pensadas para responder a las necesidades reales de las familias. Estas cuentan con baterías sanitarias y redes hidrosanitarias y eléctricas internas, lo que garantiza condiciones dignas desde el primer día. En total, el proceso beneficia a 21 familias, 57 personas, de las cuales 12 son firmantes del Acuerdo de Paz, acompañados por sus núcleos familiares”, afirmó la ARN.