Agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de La Guajira lograron la captura de dos hombres señalados de integrar el grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los del 7’, dedicado al hurto a personas bajo la modalidad de atraco en las vías del departamento, en especial, la que comunica Riohacha con Maicao.

El operativo se llevó a cabo en la calle 7 con carrera 1 del barrio Arriba, donde fueron sorprendidos Armando Barros Castro, de 21 años y Wuilfy Segundo Paz Ramírez, de 30 años de edad.

Barros Castro y Paz Ramírez, presentaban ordenes de captura por los delitos de hurto calificado agravado y concierto para delinquir, emitidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Penal del municipio de Fonseca.

Respecto a la captura, el coronel Salomón Bello Reyes, expresó que, “la captura de estos individuos es producto del trabajo articulado entre nuestras unidades investigativas, el apoyo de la ciudadanía y la estrategia institucional para contrarrestar los delitos de impacto.

Finalmente, el alto oficial indicó que, “invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, contribuyendo así a la construcción de entornos más seguros.