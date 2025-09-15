El precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, selló el denominado gran pacto con la juventud colombiana. Lo hizo el fin de semana desde la ciudad de Sincelejo con los integrantes de las juventudes liberales del departamento de Sucre, entre los que se encuentran los que aspiran a las curules de los consejos de juventud.

Espinosa Oliver sostuvo que Colombia tiene una gran deuda con la juventud y por eso en el espacio de diálogo con jóvenes de los 26 municipios sucreños, firmó el acuerdo para que esta población tenga más y mejores oportunidades.

Suministrada a EL HERALDO

“No podemos seguir fracasando, no podemos pasar otros cuatro años dejando que lo mejor de Colombia se pierda a manos de la violencia, del crimen organizado, por la falta de oportunidades que ha generado frustración y discriminación. Mi propuesta de gobierno más importante es hacer un compromiso de estado con la juventud”, anotó.

Entre los compromisos del gran pacto con los jóvenes sucreños están: educación y formación para la vida implementando la Educación Dua; salud y bienestar integral que comprende la creación de la Red Juventud Sana, con profesionales de bienestar en colegios, espacios seguros comunitarios y líneas de atención en salud mental; conectividad y habilidades digitales; emprendimiento e innovación; participación ciudadana y liderazgo que es una apuesta por el fortalecimiento de los Consejos de Juventud y crear la plataforma digital DecideJoven; justicia restaurativa y entornos seguro, y cultura, identidad y deporte.

Finalmente el líder de Colombia Diferente, La Fuerza de las Regiones, espera que este acuerdo por la Juventud Colombiana sea un pacto de Estado y de sociedad que garantice que ningún joven quede atrás y que todos puedan desplegar su talento al servicio del país.