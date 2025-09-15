Al amanecer de este lunes, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que fue reportado como secuestrado en las últimas horas en la capital del departamento de La Guajira. La víctima fue identificada como Hilder Ibarra, quien era conocido “Morito”.

El hallazgo se registró en jurisdicción del corregimiento de Machobayo, en el área rural de Riohacha.

Según la información preliminar, el mencionado había sido raptado de su casa en el barrio Villa Martín en la noche de este domingo, por hombres armados que se movilizaban en un vehículo tipo camioneta de color blanco, lo que generó preocupación entre sus familiares y quienes lo conocían.

Ante el hecho, dieron aviso a las autoridades y de inmediato, personal del Gaula de la Policía y Gaula Militar, iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del secuestrado.

Esta mañana, residentes del sector avistaron un cadáver con aparentes heridas de arma de fuego y alertaron a una patrulla de la Policía.

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó al lugar para realizar la inspección y traslado del cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha, donde identificaron a la víctima, que coincidía con las características del desaparecido.

Finalmente, investigadores iniciaron las labores para establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.

