La comunidad educativa de la Institución El Ébano, en el municipio de Los Córdobas, en Córdoba, estrenará comedor escolar. La gobernación anunció la ejecución de las obras de mejoramiento, que hacen parte de un paquete en el que se invierten cerca de 4.135 millones de pesos.

Particularmente en El Ébano, la inversión asciende a $101.249.741 en obras civiles y $36.943.624 en dotación, recursos que permitirán no solo la construcción del comedor, sino también la instalación de una cocina completamente equipada, mobiliario de última generación y áreas diseñadas para la preparación y el consumo seguro de alimentos.

“El futuro de Colombia ya ni siquiera soy yo que tengo 35 años. El futuro de Colombia son todos estos muchachos y la educación es fundamental, por eso vamos a hacer este comedor escolar que beneficia a toda la comunidad para que le puedan preparar la comida en sitio”, aseguró el gobernador Erasmo Zuleta Bechara en medio de la comunidad educativa que no ocultó la felicidad ante la sorpresiva noticia.

La obra será ejecutada en ocho meses. Adecuarán pisos en material antideslizante, sistemas de ventilación, redes de agua y desagüe, así como una zona de servicio para garantizar higiene y eficiencia en la preparación de los alimentos.

Zuleta Bechara subrayó que este esfuerzo no solo dignifica la alimentación escolar, sino que también fortalece la economía local, porque la cocina se abastecerá de productos cultivados por campesinos cordobeses, como plátano, berenjena, habichuela y el nutritivo arroz de fríjol cabecita negra.

“Yo fui el que mandé a cambiar la minuta, porque a mí me da mucha tristeza que los campesinos del departamento de Córdoba (estén) produciendo comida y se quedan con la cosecha en casa. Necesitamos que el campo de Córdoba crezca; por eso estas cocinas son para que le compren los productos a los campesinos de aquí: el plátano, la berenjena, la habichuela, se acabó el arroz de palito, y llegó el arroz de fríjol cabecita negra, que lo produce aquí en el departamento de Córdoba y tiene más proteína”, aseguró Zuleta.

Con esta obra, más de 300 estudiantes de la Institución Educativa El Ébano contarán con un espacio seguro y adecuado para recibir alimentos, contribuyendo a mejorar su rendimiento académico y su bienestar diario. La comunidad, que celebró la noticia al ritmo de la banda San José, reconoció que el comedor es más que una infraestructura, es un símbolo de esperanza y progreso.