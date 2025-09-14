Árboles caídos, casas destechadas, vías obstruidas y dos niñas lesionadas, son algunas de las afectaciones que dejan las intensas lluvias acompañadas de vientos huracanados y tormentas eléctricas que se registraron en la mañana de este domingo 14 de septiembre en la ciudad de Montería.

De momento solo se conoce reporte preliminar de daños en esta ciudad, pero las lluvias han caído sobre buena parte del territorio cordobés.

El personal de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo de Desastres de Montería, además del Cuerpo de Bomberos, atiende a esta hora de la mañana las emergencias registradas, entre ellas la del barrio Playa Brígida, donde un árbol cayó y lesionó a dos niñas. Ambas están siendo atendidas en la Clínica del Niño, a donde fueron trasladadas.

Gracias a la rápida reacción de los organismos de socorro han logrado realizar la remoción de árboles y control en los puntos críticos para restablecer la movilidad y prevenir nuevos riesgos.

“El equipo está activado y trabajando en varios frentes para garantizar la seguridad ciudadana. Reiteramos el llamado a estar atentos a los cambios climáticos y a reportar cualquier situación de riesgo”, señaló Luis Ordosgoitia, coordinador de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo de Desastres.