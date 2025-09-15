El directivo de la Fundación Cordoberxia, Enyer Nieves, logró salir ileso físicamente de un ataque a balazos que se registró en las últimas horas en el municipio de San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba.

Los balazos que le propinaron al salir de una asamblea de la Plataforma Municipal de Derechos Humanos hicieron blanco en los vidrios de la camioneta blindada en la que este y sus escoltas se movilizaban la noche del domingo 14 de septiembre. La Policía Nacional al conocer el caso se trasladó hasta el sitio para atender la situación y poner a salvo a Nieves.

El coronel Elkin Corredor, comandante del Departamento de Policía de Córdoba, confirmó que el señor Nieves “se trasladaba con su esquema de seguridad, dos unidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en un vehículo por el sector de Loma de Calderas, en Puerto Libertador, cuando se le da paso un vehículo desde donde inmediatamente ocasionaron los disparos a la camioneta”.

De momento las autoridades no le atribuyen el hecho a ningún grupo armado ilegal porque están aún en las investigaciones pertinentes.

Este es el segundo atentado en contra de la dirigencia de Cordoberxia que se registra en lo corrido del 2025.