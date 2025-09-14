En hechos que son investigados por el Gaula de la Policía y Militar, Hassler Quintana, exdirector de Tránsito del municipio de Albania, se salvó de ser secuestrado afuera de su residencia ubicada en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

El caso se registró en la noche de este sábado, en la calle 11 con carrera 23 del barrio El Carmen, en la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, hombres a bordo de una camioneta Toyota Hilux llegaron cuando este iba a ingresar a su vivienda, sin embargo, Quintana logró reaccionar, corrió y se refugió en una casa cercana, por lo que los individuos no insistieron y huyeron del sitio. Ante el hecho, la víctima reportó el caso ante las autoridades competentes.

Es importante recordar, que hace unos meses, la residencia de su padre, el empresario y dirigente político Aldrin Quintana Ustate, fue atacada a tiros, por lo que investigan si los casos estarían relacionados.