Johanna Baca Echeverría se aferra a la vida con gran fuerza. Los familiares de esta guerrera de 38 años recientemente informaron sobre un nuevo reporte de su estado de salud tras la brutal caída que sufrió el pasado miércoles 10 de septiembre en el conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad.

El informe suministrado por sus allegados revela que Baca Echeverría ha sido sometida exitosamente a cuatro cirugías en ambos brazos debido a las graves fracturas que sufrió. Si bien todo ha salido acorde a lo planeado, todavía estaría pendiente una intervención quirúrgica adicional en la cadera, lesionada tras caer del cuarto piso de una de las torres del conjunto.

Aparte de eso, pese a los avances y la buena respuesta que ha tenido el cuerpo de la mujer, la familia pide con urgencia donaciones de sangre para que la mujer pueda continuar de manera segura las intervenciones que los especialistas tienen pensado realizar a futuro.

“La familia expresa su profundo agradecimiento a todas las personas que ya se han acercado a donar y a quienes han mostrado su solidaridad en este momento difícil”, se lee en el comunicado.

Las personas que deseen realizar las donaciones de sangre deben acudir a la Clínica La Misericordia Internacional, ubicada en la Cra 74 Nro. 76-105. Se está recibiendo todo tipo de sangre excepto A-.