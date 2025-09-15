En un puesto de control instalado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional cerca del peaje de El Carmen, en Bolívar, fue capturado un ciudadano que transportaba en una bolsa de fique un kilo de marihuana y 120 dosis de base coca.

El aprehendido, que tiene 21 años y es conocido con el alias de ‘Finca sin agua’, se movilizaba en una motocicleta cuando los uniformados le hicieron la señal de pare a la que este le hizo caso omiso y se dio a la fuga, por lo que los uniformados iniciaron una persecución que finalizó con la aprehensión en el puesto de prevención vial de San Jacinto, Bolívar.

Al realizarle la requisa de la bolsa que llevaba le hallaron dentro de esta el kilo de marihuana tipo creepy y las 120 dosis de base de coca que, según información de la comunidad, iba a ser distribuida en los expendios de droga de El Carmen de Bolívar.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, enfatizó en el compromiso de la Policía en la lucha contra el narcotráfico e instó a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas.

Agregó que en lo corrido del año la Policía de Bolívar ha desmantelado 9 grupos dedicados al microtráfico, ha capturado a 997 personas e incautado más de 159 kilos de sustancias ilícitas.