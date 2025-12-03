Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrece la Gobernación de Sucre para quien suministre información que permita la individualización y captura de los asesinos de la lideresa campesina Darly Lucía Arcia Anaya.

La mujer de 43 años, nativa del municipio de Sincé, pero residenciada en Corozal, fue ultimada al término de la tarde del martes 2 de diciembre en el corregimiento El Sitio, jurisdicción del municipio de El Roble, en el departamento de Sucre.

La gobernadora Lucy García Montes anunció la recompensa al tiempo que rechazó de manera categórica el asesinato de la lideresa campesina “cuya voz, trabajo y compromiso fueron fundamentales para la defensa de los derechos y la organización de nuestras comunidades rurales en Sucre. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, a su comunidad y a las organizaciones campesinas que hoy sienten profundamente esta pérdida irreparable”.

La mandataria de los sucreños reconoció que las mujeres campesinas han sido sostén de los procesos sociales y fuerza indispensable en la defensa del territorio, pero también han sido, de manera dolorosa, blanco histórico de violencias que buscan callar liderazgos y frenar la construcción colectiva.

A su vez le solicitó al Ministerio del Interior y a las entidades responsables de la protección de líderes sociales a que adopten acciones inmediatas y refuercen, de manera articulada y efectiva, las garantías de seguridad para quienes ejercen liderazgo en Sucre.

Advirtió la gobernadora que “este crimen no puede quedar en la impunidad. Debe ser esclarecido con prontitud y los responsables deben enfrentar la justicia”.