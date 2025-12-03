Consternados están los habitantes del corregimiento El Sitio, en el municipio de El Roble, Sucre, por el crimen de una líder campesina.

La víctima, identificada como Darly Lucía Arcia Anaya, de 43 años, fue impactada en múltiples oportunidades con balazos al término de la tarde del martes 2 de diciembre.

Darly Lucía residía en el barrio Dáger Chadid de la ciudad de Corozal, pero tenía varios días de estar en El Sitio realizando trabajos propios de su actividad como líder, la cual ejercía a través de una fundación.

Un reporte preliminar de la Policía en Sucre da cuenta que a Darly Lucía Arcia Anaya se encontraba en una casa de la Calle Las Flores, en El Sitio, hasta donde llegaron dos sujetos en una motocicleta preguntando por ella y cuando esta salió le propinaron siete balazos.

Con este crimen ya son seis los ocurridos en el municipio de El Roble en lo corrido de este año y 171 en todo el departamento de Sucre.