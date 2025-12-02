Con el inicio del mes de diciembre llegan los accidentes ocasionados por la manipulación de pólvora a pesar de que el gobierno departamental de Sucre prohibió la manipulación, venta y almacenamiento de este producto.

Lea también: Lisette Malkun, la destacada chef que murió tras caer de octavo piso en el norte de Barranquilla

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, este lunes 1° de diciembre ya se registró el primer quemado con pólvora en Sucre. Es un joven de 18 años que habita el municipio de San Benito Abad, y quien al momento de manipular un tote tuvo quemaduras de segundo grado, pero estas no requirieron de hospitalización.

Ante este caso el gobierno departamental, a cargo de Lucy García Montes, y a través de la Secretaría de Salud y la Oficina de Vigilancia en Salud Pública, ordenó reforzar los controles y campañas para prevenir el uso de pólvora durante la temporada 2025–2026.

Lea también: Investigan muerte de mujer que cayó de octavo piso en el norte de Barranquilla

La prohibición de la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de artefactos pirotécnicos durante las celebraciones de Navidad, fin de año, Año Nuevo y las Fiestas del 20 de Enero inició el lunes 1° de diciembre de 2025 y se extiende hasta el 17 de enero de 2026.

La secretaria de salud de Sucre, Yuli Cury Regino, reiteró el llamado a la comunidad para evitar el uso de pólvora y proteger especialmente a los menores de edad.

Lea también: La rectoría de Leyton Barrios es insostenible: gobernador Verano

“Le recordamos a la comunidad que no debemos usar pólvora. Evitemos más quemados en nuestro departamento de Sucre y en todo el país. No usar pólvora es la invitación en el día de hoy de la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación de Sucre”, indicó la funcionaria.