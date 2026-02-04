En la madrugada del pasado sábado 31 de enero, un hombre murió quemado en el interior de una vivienda del barrio La Milagrosa, sector Loreto, en Medellín. El hecho tiene consternada a la comunidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, identificada como Alexis Ospina Piedrahita, de 28 años de edad, habría sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez. Minutos después, al parecer, la mujer le habría rociado gasolina a la sala y la puerta de la casa, provocado un incendio con él aún dentro del inmueble.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector muestran a la mujer huyendo del lugar con un recipiente plástico en la mano, presuntamente con el combustible utilizado, mientras la vivienda permanecía en llamas y vecinos intentaban socorrer a la víctima.

Desde entonces, las autoridades adelantaron un amplio operativo para dar con el paradero de la esposa de Alexis Ospina, quien falleció luego de permanecer varios días en estado crítico en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, a causa de graves quemaduras que afectaron varios de sus órganos vitales.

Finalmente, en las últimas horas, la Policía capturó a la señalada asesina luego de que esta se entregara en el comando de Policía de Risaralda, en la ciudad de Pereira, haciendo efectiva la orden de captura que ya existía en su contra.

De acuerdo a información preliminar, la mujer fue trasladada al Hospital San Jorge de la capital risaraldense, debido a que presenta quemaduras en su cuerpo. Una vez sea dada de alta, será presentada ante un juez de control de garantías.

La pareja tiene una niña de 4 años que está al cuidado de la abuela materna.