La gobernación de Sucre representada en su secretaria del Interior, Mileicy Barrios Chávez, exaltó la labor que desarrolla la Policía Nacional en el país y en especial en el departamento con la formación en valores de nuevos uniformados.

El pronunciamiento de la funcionaria se produjo en el Campo de Ceremonias de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, en el municipio de Corozal, en el marco de la graduación de 691 nuevos patrulleros del Curso 007, donde además le fue impuesta la Medalla Mariscal Sucre, Grado Extraordinario, al brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, excomandante de la Regional No. 8 de la Policía.

Con este reconocimiento exaltaron su meritoria hoja de vida, su destacada trayectoria en la institución y su invaluable aporte al cumplimiento de la misión policial en los territorios.

gobernación de Sucre/Cortesía

“Hoy, desde la gobernación de Sucre, acompañamos con orgullo la graduación de los nuevos patrulleros comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestro departamento. Reconocemos el esfuerzo de estos jóvenes. Su servicio fortalecerá la seguridad ciudadana y será un respaldo invaluable para el bienestar y la confianza de nuestra nación”, afirmó Barrios Chávez.

