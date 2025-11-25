Un nuevo impulso económico a las iniciativas productivas de los Firmantes de paz asentados en los Montes de María realizó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

La protocolización de la entrega de los cheques se produjo este martes 25 de noviembre en zona rural del municipio de Ovejas, considerado el corazón de los Montes de María en el departamento de Sucre, y estuvo a cargo de Alejandra Miller Restrepo, la directora general de la ARN, y de Eduardo Porras, coordinador de la entidad en Sucre, Bolívar y Córdoba.

De las siete iniciativas productivas de los Firmantes en Montes de María hacen parte 119 de estos. Cinco proyectos tienen asentamiento en el departamento de Sucre y dos de Bolívar, y su inversión supera los 2.699 millones de pesos.

Alejandra Miller Restrepo, directora general de la ARN, destacó que el fortalecimiento de la sostenibilidad económica de las y los firmantes de paz es uno de los pilares de la reincorporación.

“Aquí vemos hacerse realidad la Estrategia de Sostenibilidad Económica y queremos ser un Estado que está cerca a las comunidades, cerca del territorio”, anotó Miller.

Reconoció que la reincorporación integral, que es la apuesta desde hace 9 años, “tenía unas deudas estructurales con los firmantes de paz que impedían una reincorporación digna. Por eso les agradecemos el compromiso, a pesar de esos rezagos en la implementación. Encontramos proyectos productivos muy grandes, y ese proceso organizativo es uno de los tesoros de la reincorporación porque así los firmantes se unen para trabajar la tierra con una mirada sostenible del desarrollo en una economía social y solidaria”, destacó la directora general de la ARN.

Por su parte el recién designado coordinador de la ARN en Sucre, Bolívar y Córdoba, Eduardo Porras, destacó este fortalecimiento como un logro histórico para la reincorporación en los Montes de María.

“Quiero ser vocero de un grupo de trabajo que garantiza y reafirma su compromiso con la construcción de paz y la no repetición. Este es el resultado de un esfuerzo articulado, desde 2023, y que se ve materializado en el fortalecimiento de cada proyecto productivo enmarcado en el Programa de Reincorporación Integral (PRI). Es este solo un paso, un eslabón más, de todo lo grandioso que seguirá ocurriendo en torno a la sostenibilidad económica de las y los firmantes de paz”, destacó Porras.

Los proyectos seleccionados podrán destinar los recursos a activos productivos, estrategias de mercadeo y comercialización, innovación tecnológica, procesos de transformación y valor agregado, y procesos de certificación y permisos.

Tania Rodríguez, directora programática de ARN, destacó, entre otros aspectos, el compromiso con el cuidado del medio ambiente presente en los proyectos productivos de las y los firmantes de paz beneficiados con los fortalecimientos económicos.

“La paz también debe incluir la manera como habitamos, producimos y soñamos nuestros territorios. Hemos impulsado proyectos productivos ambientalmente sostenibles. La sostenibilidad no significa frenar el desarrollo. Significa transformarlo. Significa impulsar iniciativas agrícolas limpias, economías circulares, modelos económicos que generen oportunidades sin destruir la vida. Por eso, si queremos una paz verdadera, duradera y transformadora, debemos comprender que la paz en Colombia debe ser también una paz con la naturaleza”, resaltó Rodríguez.

La Asociación Multiactiva La Guarumera, proyecto colectivo de la zona rural de Ovejas, es uno de los siete fortalecidos en Montes de María. Luis Alberto Peña, su líder, agradeció este impulso económico que entra a apoyar su iniciativa que no solo se dedica a la producción de alimentos, sino que también está comprometida con el cuidado ambiental. “Nuestro compromiso, lo que se mantuvo en los acuerdos, es cuidar el medio ambiente. Seguimos firmes nueve años después llevando este compromiso. Queremos ser un proyecto ejemplo para las comunidades, para otros firmantes y para las víctimas también, demostrando que se puede ser sostenible sin afectar el medio ambiente”, resaltó Peña.

Con la entrega de los recursos de hoy, suman ya 43 las iniciativas productivas beneficiadas con la Estrategia de Sostenibilidad en todo el país, con una inversión superior a los 16.000 millones de pesos.

Para hacer realidad este apoyo la ARN ha sido respaldada por entidades que creen firmemente en esta apuesta institucional por la construcción de paz, entre ellas la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Corporación Colombia Internacional (CCI).