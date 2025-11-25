En un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, detectives de la Sijín lograron en las últimas horas la captura de Omar David Jiménez Ossa, alias Omarcito, señalado como presunto y principal responsable del homicidio de Jesús María Hernández Romero, voluntario de la Defensa Civil asesinado el pasado 23 de agosto en el sector de Villa Olímpica, en Galapa.

La captura se produjo en esa misma urbanización, donde, según las autoridades, se ocultaba el sospechoso, de 25 años de edad, desde el día del crimen.

La detención de alias Omarcito se dio en cumplimiento a una orden judicial por hurto calificado agravado y homicidio agravado en circunstancia de mayor punibilidad, emanada por un juez de Control de Garantías.

El capturado registra 12 anotaciones en Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de: porte de armas de fuego o municiones (6 anotaciones); Tráfico o porte de estupefacientes (dos anotaciones); Lesiones personales (una anotación); fuga de presos (una anotación) y dos por el delito de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la importancia de esta acción investigativa: “Este resultado es producto de un trabajo riguroso de nuestra Unidad Básica de Investigación Criminal, que no cesó en los esfuerzos para esclarecer este lamentable hecho y llevar ante la justicia al responsable. Reafirmamos nuestro compromiso absoluto con la vida, la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes del Área Metropolitana de Barranquilla. Continuaremos actuando con firmeza contra quienes pretenden afectar a nuestras comunidades”.

De acuerdo con la misma institución armada este caso se había priorizado después de que la Alcaldía de Galapa ofreciera una recompensa por información que permitiera dar con el paradero de los dos hombres responsables del atraco que terminó con la vida del socorrista.

“Le quitaron la vida por nada. Eso es un vil asesinato”, lamentó el mayor (r) Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, al referirse a la muerte de Hernández Romero, de 48 años, quien llevaba más de 18 años prestando servicio voluntario en emergencias y labores de rescate.

cortesía

Según el reporte de la Policía, el voluntario se encontraba en un corresponsal bancario ubicado en la calle 7D con carrera 61 cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta. Tras un forcejeo para evitar el robo, uno de los agresores le asestó una herida en el pecho con un destornillador, afectando órganos vitales. Aunque vecinos y transeúntes intentaron auxiliarlo, el socorrista murió poco después en una clínica cercana.